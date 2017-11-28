Десятки домов останутся без электричества во Владивостоке

Владивосток, 28 ноября. Во вторник с 09.00 до 17.00 по местному времени (с 00.00 до 08.00 мск) будет отключено электричество в десятках домов Владивостока. Об этом со ссылкой на МУПВ ВПЭС (электрические сети) сообщает сайт Deita.ru.

Электричество отключат из-за плановых ремонтных и профилактических работ. Всего без «света» временно останется 61 здание. Электричество отключат в домах 3 и 9 по ул. Черняховского, 22 по ул. Бестужева, 11 по ул. Маковского, 70 по ул. Некрасовской и 95А по проспекту Красного Знамени.

Также не будет света по адресам: ул. Восточная 5-я 46, 44; ул. Днепровская 29, 92; ул. Дубовая 21, 25, 27, 33; ул. Планерная 46, 46А, 34; ул. Сафонова 10, 12, 3, 7, 8, 9; ул. Пихтовая 26А, 26Б, 26В, 26Г, 32; ул. Талалихина 10, 12, 3, 5, 6, 8, 9; ул. Калинина 110А, 116, 159, 161, 108; ул. Выселковая 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3Г, 48, 7 и ул. Александровича 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 130, 130А, 126, 61.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ремонта ливневой канализации и подпорной стены на улице Славянской до 27 декабря будет ограничено движение.