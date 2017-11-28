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Во Владивостоке на улице Славянской временно ограничат движение и парковку
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    Во Владивостоке на улице Славянской временно ограничат движение и парковку

    4:51  28 Ноября 2017  /обновлено: 5:05  28 Ноября 2017
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    Во Владивостоке на улице Славянской временно ограничат движение и парковку

    Владивосток, 28 ноября. Движение и парковку на улице Славянской во Владивостоке ограничат из-за ремонта подпорной стены и ливневой канализации. Об этом сообщает сайт Deita.ru.

    По данным издания, ремонт будет проводиться на участке от дома № 26 по улице Муравьева-Амурского до дома № 20 по улице Тунгусской. Ограничение будет действовать до 27 декабря. Объезд предусмотрен по улицам Ковальчука, Тунгусской, Светланской и Махалина.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Приморском крае собираются построить филиал детского международного центра «Артек». Предполагается, что филиал разместят в Хасанском районе региона на побережье.

    Автор: Виталий Малясев
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    #приморье #владивосток #ограничениедвижения
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