Во Владивостоке на улице Славянской временно ограничат движение и парковку

Владивосток, 28 ноября. Движение и парковку на улице Славянской во Владивостоке ограничат из-за ремонта подпорной стены и ливневой канализации. Об этом сообщает сайт Deita.ru.

По данным издания, ремонт будет проводиться на участке от дома № 26 по улице Муравьева-Амурского до дома № 20 по улице Тунгусской. Ограничение будет действовать до 27 декабря. Объезд предусмотрен по улицам Ковальчука, Тунгусской, Светланской и Махалина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Приморском крае собираются построить филиал детского международного центра «Артек». Предполагается, что филиал разместят в Хасанском районе региона на побережье.