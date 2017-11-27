Во Владивостоке ждут гололеда и снежных накатов

Владивосток, 27 ноября. В столице Приморья могут появиться снежные накаты и сильный гололед. Об этом со ссылкой на администрацию Владивостока сообщает сайт Deita.ru.

По данным издания, во второй половине дня в понедельник в городе ожидается небольшой снег, переходящий изморось. Ближе к ночи температура понизится, из-за чего на дорогах Владивостока могут образоваться гололед и снежные накаты.

Городские службы находятся в состоянии готовности и могут оперативно приступить к ликвидации снежного наката и борьбе с гололедом. Автолюбителям власти рекомендуют воздержаться от поездок.