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Россия
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Общество
Во Владивостоке ждут гололеда и снежных накатов
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    Во Владивостоке ждут гололеда и снежных накатов

    5:18  27 Ноября 2017
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    Во Владивостоке ждут гололеда и снежных накатов

    Владивосток, 27 ноября. В столице Приморья  могут появиться снежные накаты и сильный гололед. Об этом со ссылкой на администрацию Владивостока сообщает сайт Deita.ru.

    По данным издания, во второй половине дня в понедельник в городе ожидается небольшой снег, переходящий изморось. Ближе к ночи температура понизится, из-за чего на дорогах Владивостока могут образоваться гололед и снежные накаты.

    Городские службы находятся в состоянии готовности и могут оперативно приступить к ликвидации снежного наката и борьбе с гололедом. Автолюбителям власти рекомендуют воздержаться от поездок.

    Автор: Виталий Малясев
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    #дороги #снег #автомобили #владивосток #гололед
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