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Власти Владивостока предостерегли водителей от поездок в субботу
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    Власти Владивостока предостерегли водителей от поездок в субботу

    5:18  25 Ноября 2017
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    Власти Владивостока предостерегли водителей от поездок в субботу

    Владивосток, 25 ноября. Администрация Владивостока предупредила водителей об ожидающемся сильном снегопаде и предостерегла от выезда на дороги города в субботу.

    Сообщается, что по данным Примгидромета, 25 ноября, во второй половине дня во Владивостоке возможны осадки в виде снега. Отмечается, что на дорогах может образоваться гололед.

    В администрации подчеркнули, что дорожные службы Владивостока находятся в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации снежного наката и гололеда, говорится в материале Deita.ru.

    Автор: Ирина Новикова
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    #пробки #владивосток #примгидромет
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