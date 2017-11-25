Власти Владивостока предостерегли водителей от поездок в субботу

Владивосток, 25 ноября. Администрация Владивостока предупредила водителей об ожидающемся сильном снегопаде и предостерегла от выезда на дороги города в субботу.

Сообщается, что по данным Примгидромета, 25 ноября, во второй половине дня во Владивостоке возможны осадки в виде снега. Отмечается, что на дорогах может образоваться гололед.

В администрации подчеркнули, что дорожные службы Владивостока находятся в состоянии готовности к работам по предотвращению и ликвидации снежного наката и гололеда, говорится в материале Deita.ru.