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Происшествия
Двое братьев пытались вывезти из Приморья рога белого носорога
Происшествия
Двое братьев пытались вывезти из Приморья рога белого носорога
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    Двое братьев пытались вывезти из Приморья рога белого носорога

    5:03  25 Ноября 2017
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    Двое братьев пытались вывезти из Приморья рога белого носорога

    Владивосток, 25 ноября. Пресс-служба УМВД по Приморскому краю сообщила о вынесении приговора двум местным жителям, пытавшимся вывезти из региона рога и дериваты рогов белого носорога.

    Сообщается, что двоим братьям 20 и 24 лет назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Согласно данным следствия, подсудимые пытались вывезти рога общим весом 8,5 килограмма, рыночная стоимость которых составляет около 10 миллионов рублей, говорится в материале Deita.ru.

    Отмечается, что рога были конфискованы и переданы на хранение в Приморское территориальное управление Росохранкультуры.

    Автор: Ирина Новикова
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    #приморье #рога носорога
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