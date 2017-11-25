Двое братьев пытались вывезти из Приморья рога белого носорога

Владивосток, 25 ноября. Пресс-служба УМВД по Приморскому краю сообщила о вынесении приговора двум местным жителям, пытавшимся вывезти из региона рога и дериваты рогов белого носорога.

Сообщается, что двоим братьям 20 и 24 лет назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Согласно данным следствия, подсудимые пытались вывезти рога общим весом 8,5 килограмма, рыночная стоимость которых составляет около 10 миллионов рублей, говорится в материале Deita.ru.

Отмечается, что рога были конфискованы и переданы на хранение в Приморское территориальное управление Росохранкультуры.