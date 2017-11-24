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Происшествия
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Происшествия
Автомобилист сбил школьницу на пешеходном переходе в Приморье и скрылся
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    Автомобилист сбил школьницу на пешеходном переходе в Приморье и скрылся

    18:31  24 Ноября 2017  /обновлено: 18:32  24 Ноября 2017
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    Автомобилист сбил школьницу на пешеходном переходе в Приморье и скрылся

    Владивосток, 24 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода случилось вчера в Приморском крае.

    Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в четверг, 23 ноября, около шести часов вечера по московскому времени рядом с домом №31 на улице Ломоносова в Арсеньеве. Неизвестные водитель сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в радиусе действия регулируемого пешеходного перехода, и скрылся с места ДТП. Ребенок получил травмы и ушибы, после осмотров врачей пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

    В настоящее время по факту ДТП сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и устанавливают личность водителя, совершившего наезд на ребенка.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #владивосток
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