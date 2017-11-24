Автомобилист сбил школьницу на пешеходном переходе в Приморье и скрылся

Владивосток, 24 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода случилось вчера в Приморском крае.

Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в четверг, 23 ноября, около шести часов вечера по московскому времени рядом с домом №31 на улице Ломоносова в Арсеньеве. Неизвестные водитель сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в радиусе действия регулируемого пешеходного перехода, и скрылся с места ДТП. Ребенок получил травмы и ушибы, после осмотров врачей пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и устанавливают личность водителя, совершившего наезд на ребенка.