Многодетным семьям в Приморье выделяют землю для постройки домов

Владивосток, 24 ноября. Многодетным семьям на безвозмездной основе передают 985 участков под строительство в Находке. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает портал Deita.ru.

Для удобства жителей предусмотрены учреждения образования, остановки общественного транспорта, спортивные объекты, дороги и коммуникации. Из числа выделенных мест для строительства чиновники исключили «неудобья».

По данным издания, проекты межевания и планировки районов застройки проходят процедуру общественных слушаний, на которых будущие владельцы земли могут озвучить свои пожелания.