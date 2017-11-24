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Общество
Многодетным семьям в Приморье выделяют землю для постройки домов
Общество
Многодетным семьям в Приморье выделяют землю для постройки домов
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    Многодетным семьям в Приморье выделяют землю для постройки домов

    4:47  24 Ноября 2017
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    Многодетным семьям в Приморье выделяют землю для постройки домов

    Владивосток, 24 ноября. Многодетным семьям на безвозмездной основе передают 985 участков под строительство в Находке. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает портал Deita.ru.

    Для удобства жителей предусмотрены учреждения образования, остановки общественного транспорта, спортивные объекты, дороги и коммуникации. Из числа выделенных мест для строительства чиновники исключили «неудобья».

    По данным издания, проекты межевания и планировки районов застройки проходят процедуру общественных слушаний, на которых будущие владельцы земли могут озвучить свои пожелания.

    Автор: Алексей Громов
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    #приморье #жилье #находка #многодетные семьи
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