В Приморье обнаружили чуму свиней

Владивосток, 24 ноября. В приморье обнаружен вирус классической чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По данным ведомства, опасный для животных вирус нашли в трупе кабана, который принадлежал ООО «Уссурийское общество охотников и рыболовов».

Специалисты отмечают, что возбудитель заболевания распространяется разными путями и обладает устойчивостью во внешней среде. Поэтому в ведомстве не исключают, что заболевание будет распространяться среди диких кабанов и домашних свиней в Приморье и за пределами региона.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в 2017 году в Подмосковье на 90% снизилось количество вспышек африканской чумы свиней. По данным издания, в текущем году зафиксировано лишь пять случаев, тогда как годом ранее в регионе произошло 44 вспышки.