Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В Приморье обнаружили чуму свиней
Происшествия
В Приморье обнаружили чуму свиней
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Приморье обнаружили чуму свиней

    4:28  24 Ноября 2017
    45

    В Приморье обнаружили чуму свиней

    Владивосток, 24 ноября. В приморье обнаружен вирус классической чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

    По данным ведомства, опасный для животных вирус нашли в трупе кабана, который принадлежал ООО «Уссурийское общество охотников и рыболовов».

    Специалисты отмечают, что возбудитель заболевания распространяется разными путями и обладает устойчивостью во внешней среде. Поэтому в ведомстве не исключают, что заболевание будет распространяться среди диких кабанов и домашних свиней в Приморье и за пределами региона.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в 2017 году в Подмосковье на 90% снизилось количество вспышек африканской чумы свиней. По данным издания, в текущем году зафиксировано лишь пять случаев, тогда как годом ранее в регионе произошло 44 вспышки.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #приморье #чума #свинина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть