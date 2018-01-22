Новые производства запустят в Зауралье в 2018 году

Курган, 22 января. Шесть новых производств с 500 новыми рабочими местами откроют в Зауралье в рамках программы территории опережающего социально-экономического развития.

Как сообщает «URA.RU», три новых производства будут открыты уже в первом квартале текущего года. Соответствующей информацией поделился в рамках доклада директор департамент промышленности Александр Константинов на аппаратном совещании у губернатора Алексея Кокорина, которое прошло в понедельник, 22 января

Первое предприятие ООО «Имущественный комплекс ШЗМК» планирует начать работать в феврале. В свою очередь, ООО «Курганский арматурный завод» — в марте, также ООО «Пульсатор» запустит литейное производство.

Александр Константинов подчеркнул, что в регионе разработана программа территории опережающего социально-экономического развития города Далматово. На данный момент активно развивается промышленное производство алюмо-скандиевой лигатуры, труб НПВХ, добыча и переработка торфа. Планируется, что к 2019 будет открыто шесть новых производств с 500 новыми рабочими местами.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет получать статус территорий опережающего социально-экономического развития городам «закрытого» типа. Создание экономических зон со льготными налоговыми условиями помогает привлечь инвестиции, ускорить темпы развития экономики и улучшить жизнь населения, прежде всего, за счет создания новых технологичных рабочих мест.