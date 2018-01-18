В Сети появилась петиция в защиту ульяновских курсантов, снявших скандальный ролик

Ульяновск, 18 января. Пользователи Сети заступились за курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева и просят их не отчислять из вуза из-за скандального видео, на котором учащиеся танцуют в полуобнаженном виде. Петицию на интернет-портале change.org менее чем за 24 часа подписали свыше трех тысяч человек.

Напомним, в нашумевшем видео практически догола раздетые курсанты УИГА танцуют в общежитии под известную композицию Benny Benassi «Satisfaction».

Видео сняли еще осенью минувшего года, однако в Сети оно появилось совсем недавно, передает РИА Новости.

В Росавиации пообещали разобраться в ситуации и принять самые суровые меры вплоть до отстранения и отчисления.

В петиции сообщается, что курсантов освободили от посещения пар, хотя ни у кого из них не было проблем с учебным процессом и дисциплиной.