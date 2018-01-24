Я вас расцелую: Путина растрогало предложение рабочего награждать трудовые коллективы

Уфа, 24 января. Президента России Владимира Путина растрогало предложение рабочего Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО), который предложил возродить награждение трудовых коллективов орденами, как это было в СССР.

«Я вас просто расцелую», — сказал российский лидер и обнял рабочего.

Глава государства отметил, что в свое время советское руководство отказалось от подобной практики, поскольку ордена, вручаемые коллективам, не влияли на производительность труда. Тогда было решено награждать рабочих индивидуально, и в этом виде данная практика дожила до наших дней. Коллективам же вместо орденов принято вручать благодарности от президента и грамоты. В то же время президент РФ обещал подумать над целесообразностью возрождения советской практики вручения трудовым коллективам орденов.

Владимир Путин. Биография