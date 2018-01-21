18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Статую Свободы временно закрыли для туристов
Россия
Выборы президента 2018: патриоты Башкирии объявили о поддержке Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы президента 2018: патриоты Башкирии объявили о поддержке Путина

    8:34  21 Января 2018
    134

    Выборы президента 2018: патриоты Башкирии объявили о поддержке Путина

    Уфа, 21 января. Участники патриотического общественного собрания Республики Башкирия заявили о поддержке на предстоящих в 2018 году президентских выборах действующего президента России Владимира Путина. Пункт о поддержке российского лидера был включен в итоговую резолюцию общественного форума.

    «За прошедшие годы наша страна не только успешно преодолела все испытания, но и стала сильнее, — отметили в резолюции участники патриотического собрания. — Стратегический курс на обеспечение уверенного и стабильного развития России, укрепления ее безопасности полностью отвечает интересам всех народов страны и республики».

    Выборы президента 2018: патриоты Башкирии объявили о поддержке Путина

    Активистам местных отделений «Коалиции патриотов Башкирии» на патриотическом форуме была поставлена задача «проводить мобилизацию избирателей в поддержку кандидатуры Владимира Путина», отмечает «Ньюинформ». Кроме того, башкирских патриотов призвали участвовать в контроле за ходом голосования и подсчетом собранных голосов.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Дамаск осудил бомбардировку Африна турецкими ВВС

      21:45 20 Января 2018 1051
      Читать
      21:45
      Вчера

      Премьер Турции заявил о возможном начале наземной операции против курдов в Африне

      19:41
      Вчера

      Генштаб Турции сообщил о 108 пораженных целях в сирийском Африне
      19:33
      Вчера

      В Анкере сообщили, когда турецкие военные покинут Африн
      19:14
      Вчера

      Минобороны РФ об операции Турции в Сирии: Негативную реакцию Анкары вызвали заявления США
      18:21
      Вчера

      МИД РФ призвал стороны в сирийском Африне проявить взаимную сдержанность

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 37492

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3867

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      36240

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8692

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      8133
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: правительственные войска выбили террористов с аэродрома Абу-Духур в Идлибе

      Сирия: правительственные войска выбили террористов с аэродрома Абу-Духур в Идлибе

      8:11   21 Января 2018
      1609
      Поставки США вооружения проамериканским силам привели к операции Турции в Сирии — Минобороны РФ

      Поставки США вооружения проамериканским силам привели к операции Турции в Сирии — Минобороны РФ

      19:14   20 Января 2018
      1836
      Сирия: ВВС Турции нанесли более 25 авиаударов по Африну

      Сирия: ВВС Турции нанесли более 25 авиаударов по Африну

      17:46   20 Января 2018
      2257
      Войска США не могут оставаться в Сирии без разрешения Дамаска — Лаврентьев

      Войска США не могут оставаться в Сирии без разрешения Дамаска — Лаврентьев

      15:44   20 Января 2018
      948