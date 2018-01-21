Выборы президента 2018: патриоты Башкирии объявили о поддержке Путина

Уфа, 21 января. Участники патриотического общественного собрания Республики Башкирия заявили о поддержке на предстоящих в 2018 году президентских выборах действующего президента России Владимира Путина. Пункт о поддержке российского лидера был включен в итоговую резолюцию общественного форума.

«За прошедшие годы наша страна не только успешно преодолела все испытания, но и стала сильнее, — отметили в резолюции участники патриотического собрания. — Стратегический курс на обеспечение уверенного и стабильного развития России, укрепления ее безопасности полностью отвечает интересам всех народов страны и республики».

Активистам местных отделений «Коалиции патриотов Башкирии» на патриотическом форуме была поставлена задача «проводить мобилизацию избирателей в поддержку кандидатуры Владимира Путина», отмечает «Ньюинформ». Кроме того, башкирских патриотов призвали участвовать в контроле за ходом голосования и подсчетом собранных голосов.