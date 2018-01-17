Штаб общественной поддержки Путина на выборах-2018 открылся в Уфе

Уфа, 17 января. В столице Башкортостана, Уфе, открылся штаб в поддержку кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина.

Как следует из информации, распространенной пресс-службой уфимского штаба Путина, помещение штаба находится на одной из старейших улиц Уфы, улице Цюрупы.

Отмечается также, что возглавляют штаб доверенные лица российского лидера — ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин, гендиректор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Тагир Ибрагимов, актриса Национального молодежного театра Рушанна Бабич, а также руководитель воздушной гавани Уфы Александр Андреев.

Теперь члены штаба будут собираться на регулярной основе, чтобы обсуждать рабочие вопросы, рассматривать обращения граждан, а также обсуждать поступающие от них инициативы.

17 января стало известно, что в 43 регионах России уже завершен сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего российского президента Владимира Путина на предстоящих в марте выборах главы государства.

Отметим, как самовыдвиженец, Путин должен собрать до конца текущего месяца 300 тысяч подписей в свою поддержку. Российский лидер уже значительно перевыполнил эту норму — свои подписи в его поддержку в разных уголках России уже поставили более миллиона граждан РФ.

Напомним, избирательная кампания в России, стартовавшая 18 декабря прошлого года, продолжается. Единый день голосования, когда граждане РФ определят, кто будет главой государства в ближайшие шесть лет, назначен на 18 марта 2018 года.