Путин наградил спикера Тюменской областной Думы орденом Александра Невского

Тюмень, 26 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении спикера Тюменской областной Думы Сергея Корепанова орденом Александра Невского.

По информации пресс-службы регионального парламента, Корепанов удостоился награды за активную законотворческую деятельность и добросовестную работу на протяжении многих лет.

Отметим, орден Александра Невского вручается государственным деятелям за значительные заслуги перед Россией. К таковым относятся укрепление международного авторитета и обороноспособности государства, развитие экономики, науки, образования, культуры и искусства, активное участие в охране здоровья граждан РФ.

Орден имеет уже почти трехвековую историю. В Российской империи орден Святого Александра Невского начали вручать в 1725 году.

Напомним, 25 января стало известно, что орденом Александра Невского награжден известный советский и российский режиссер Карен Шахназаров.