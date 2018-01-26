18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Гильмутдинов: Поддержка Путиным исламского образования является большим вкладом в единство России
Общество
Путин наградил спикера Тюменской областной Думы орденом Александра Невского
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин наградил спикера Тюменской областной Думы орденом Александра Невского

    16:10  26 Января 2018  /обновлено: 16:11  26 Января 2018
    140

    Путин наградил спикера Тюменской областной Думы орденом Александра Невского

    Тюмень, 26 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении спикера Тюменской областной Думы Сергея Корепанова орденом Александра Невского.

    По информации пресс-службы регионального парламента, Корепанов удостоился награды за активную законотворческую деятельность и добросовестную работу на протяжении многих лет.

    Отметим, орден Александра Невского вручается государственным деятелям за значительные заслуги перед Россией. К таковым относятся укрепление международного авторитета и обороноспособности государства, развитие экономики, науки, образования, культуры и искусства, активное участие в охране здоровья граждан РФ.

    Орден имеет уже почти трехвековую историю. В Российской империи орден Святого Александра Невского начали вручать в 1725 году. 

    Напомним, 25 января стало известно, что орденом Александра Невского награжден известный советский и российский режиссер Карен Шахназаров.     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #тюмень #награждение #заслуги #орден александра невского
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге, где погибли 4 человека

      17:41 26 Января 2018 35
      Читать
      17:30
      Сегодня

      Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу об украинском долге перед Россией
      16:52
      Сегодня

      «Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях
      16:31
      Сегодня

      Володин отреагировал на просьбу посла США о встрече с первыми лицами России
      15:59
      Сегодня

      МИД РФ оценил «богатое воображение» Госдепа после критики контрактов с Мьянмой
      15:55
      Сегодня

      Как Грудинин выжил в 90-е: олигарх от коммунистов и «ореховская ОПГ»

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7631

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5714

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21430

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40310

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5255
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      15:35   26 Января 2018
      293
      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      Фантазии британцев нет предела: в Госдуме ответили на заявление Великобритании по России

      11:12   26 Января 2018
      1237
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть пятая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть пятая

      10:10   26 Января 2018
      3637
      Резолюция России ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе

      Резолюция России ляжет в основу работы специальной миссии ООН в Донбассе

      6:57   26 Января 2018
      3609