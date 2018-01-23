Выборы президента 2018: тюменский врач стал доверенным лицом Путина

Тюмень, 23 января. Глава Общественного совета при департаменте здравоохранения Тюменской области Альберт Юсупов стал доверенным лицом Путина перед предстоящими президентскими выборами. Юсупов также входил в 2017 году в состав инициативной группы, выдвинувшей действующего президента в качестве кандидата на предстоящих выборах.

Альберт Юсупов является кандидатом медицинских наук, в 2011 году он стал главврачом государственной больницы «Госпиталь для ветеранов войн» в Тюменской области, отмечает Ura.ru.

Юсупов стал одним из руководителей тюменского предвыборного штаба Владимира Путина, где подвели итоги подписной кампании в поддержку выдвижения действующего президента, которая завершилась 21 января. В ходе кампании было собрано 21 тысяча подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах-2018.

Напомним, вчера предвыборный штаб действующего президента объявил о завершении сбора подписей в поддержку самовыдвижения. В общей сложности по России собрано было более 1,6 млн подписей.