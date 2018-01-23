Выборы-2018: директор крупнейшего детского сада в Тюмени стала доверенным лицом Путина

Тюмень, 23 января. Известная тюменская общественница Марина Бакулина вошла в число доверенных лиц действующего президента Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2018 году. Кроме того, Бакулина является одним из руководителей избирательного штаба Путина в Тюмени.

В своем городе Бакулина является известным человеком — она директор самого крупного детского сада Тюмени, детского центра развития речи «Ступеньки», а также создатель Тюменской ассоциации развивающих центров, отмечает Ura.ru.

Напомним, на выборы в марте 2018 года действующий президент Владимир Путин идет в порядке самостоятельного выдвижения, о чем было объявлено в конце декабря. На сегодняшний день предвыборный штаб президента собрал в несколько раз больше подписей в поддержку выдвижения Путина, чем требовалось, и до 31 января должен передать собранные подписи в ЦИК РФ.