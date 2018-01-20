Семьи из Тюменской области получили новые квартиры по распоряжению Путина

Москва, 20 января. Порядка 30 семей из села Викулово Тюменской области, пострадавшие от наводнения весной 2017 года, переехали в новые квартиры, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина.

От наводнения в прошлом году пострадало 51 домовладение. Глава государства поручил властям региона обеспечить жильем граждан, чьи дома были затоплены. В соответствии с распоряжением губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял решение о строительстве двух многоквартирных домов в селе Викулово.

Строительство одной из многоэтажек было завершено. Пострадавшим от наводнения жителям торжественно вручили ключи от новых квартир, сообщают «Тюменские известия».

Отмечается, что еще 21 семья получит квартиры во втором доме, который будет введен в эксплуатацию в августе 2018 года.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин поручил сделать в России доступной ипотеку для 50% семей к 2025 году. Кроме того, согласно указу главы государства, с 1 января 2018 года жилищные кредиты под 6% доступны для всех семей, где в наступившем году появился второй ребенок и последующие дети.

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