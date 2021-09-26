Тульская тыква стала призером Всероссийского конкурса огородников

Тула, 26 сентября. Огородница из Тульской области заняла второе место во Всероссийском конкурсе по выращиванию гигантских тыкв. Овощ с грядки Екатерины Колтыковой весит 276 килограммов.

«Когда ехали на конкурс, не думали, что мы сможем войти в число призеров. Но когда весы показали, что наша тыква стала тяжелее на 50 килограммов, поняли, что еще сможем побороться. Всего мы привезли на суд жюри три овоща. Один из них весит 204 килограмма», — поделилась с ФАН огородница.

/ Екатерина Колтыкова

Заявку на конкурс Екатерина отправила в августе, когда овощ весил 225 килограммов и уже с этими показателями входил в топ-10 гигантских тыкв России. К итоговому дню он «поправился» до 276 килограммов. Однако тыква из Подмосковья набирала массу стремительнее и на взвешивании оказалась почти в два раза тяжелее тульской.

«Мы планируем и на будущий год вырастить тыкву-гиганта и с ней выступить на новом конкурсе. Подготовимся уже основательно. Мы учли свои ошибки. Будем менять технологии выращивания», — добавила Екатерина.

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