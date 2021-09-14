Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 20:40
20:37
Шоу-бизнес
Инстасамка объяснила, почему сбежала с интервью Ксении Собчак
20:37
Весь мир
«Франция теряет контроль»: кто поможет Африке справиться с распространением терроризма
20:34
Общество
Рассуждать надо с «полным животом»: почему латиницу на Украине никто не ждет
20:33
Происшествия
Водитель иномарки избил жителя Петербурга и оставил умирать на парковке в луже крови
20:32
Общество
Эколог Тарасенко пояснил, как разлив мазута у порта «Тамань» скажется на Черном море
20:31
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Миража» Гулькина пожаловалась на домогательства продюсера
20:29
Общество
Нолан заключил сделку с Universal на производство нового фильма
20:29
Общество
Первый в России детеныш гигантского муравьеда отпраздновал двухлетие в Калининграде
20:28
Весь мир
Губернатор Флориды обещал штрафовать чиновников за исполнение указа Байдена
20:25
Политика
Рябков назвал незаконное присутствие США в Сирии причиной нестабильности в республике
Все новости
ЛДПР

Секреты огородника: тыкву-гиганта вырастила жительница Тульской области

Общество
Секреты огородника: тыкву-гиганта вырастила жительница Тульской области
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Колтыкова

Тула, 14 сентября. Совсем скоро жительница Тульской области отправится бороться за звание лучшей огородницы России. На фестиваль тыкв-гигантов она привезет овощ весом в 238 килограммов.

Екатерина Колтыкова признается: семена заморского «великана» заказывала специально для конкурса. За плечами уже был опыт выращивания гигантской тыквы. Все ошибки учтены, успех — закреплен.

Тыкву-гиганта весом вырастила огородница из Тульской области
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Колтыкова

«Рассаду нужно высаживать пораньше. Главное — обильный полив. Из подкормок мы с мужем использовали только перегной. Еще одно важное условие — поддержание теплой температуры. В этом году лето не подвело. Надо правильно пылить, плюс постоянная прополка, чтобы сорняков не было», — поделилась с ФАН секретами выращивания Екатерина.

По словам собеседницы, в ее огороде своего часа ждут и набираются сил шесть огромных плодов. Только два из них будут отстаивать честь тульских тыкв в Москве 24 сентября. Если главная рекордсменка весит 238 килограммов, то вторая отстает почти на 70. Впрочем, о судьбе остальных овощей цвета осени переживать не приходится.

Тыкву-гиганта весом вырастила огородница из Тульской области
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Колтыкова

«Этот сорт отличается сочностью и ароматом. Мы делаем из тыкв соки. Еще я добавляю мякоть в кашу. Остальные овощи мы раздаем родственникам и соседям», — рассказала о планах огородница.

Ранее ФАН писал о тыкве весом в полтонны. Гигантский плод принесла фермеру из Кубани победу в «Агробатле».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Секреты огородника: тыкву-гиганта вырастила жительница Тульской области
россия тульская область урожай рекорды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru