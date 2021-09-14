Секреты огородника: тыкву-гиганта вырастила жительница Тульской области

Тула, 14 сентября. Совсем скоро жительница Тульской области отправится бороться за звание лучшей огородницы России. На фестиваль тыкв-гигантов она привезет овощ весом в 238 килограммов.

Екатерина Колтыкова признается: семена заморского «великана» заказывала специально для конкурса. За плечами уже был опыт выращивания гигантской тыквы. Все ошибки учтены, успех — закреплен.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Колтыкова

«Рассаду нужно высаживать пораньше. Главное — обильный полив. Из подкормок мы с мужем использовали только перегной. Еще одно важное условие — поддержание теплой температуры. В этом году лето не подвело. Надо правильно пылить, плюс постоянная прополка, чтобы сорняков не было», — поделилась с ФАН секретами выращивания Екатерина.

По словам собеседницы, в ее огороде своего часа ждут и набираются сил шесть огромных плодов. Только два из них будут отстаивать честь тульских тыкв в Москве 24 сентября. Если главная рекордсменка весит 238 килограммов, то вторая отстает почти на 70. Впрочем, о судьбе остальных овощей цвета осени переживать не приходится.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Колтыкова

«Этот сорт отличается сочностью и ароматом. Мы делаем из тыкв соки. Еще я добавляю мякоть в кашу. Остальные овощи мы раздаем родственникам и соседям», — рассказала о планах огородница.

Ранее ФАН писал о тыкве весом в полтонны. Гигантский плод принесла фермеру из Кубани победу в «Агробатле».