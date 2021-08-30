Территориальный спор разгорелся между Тульской и Калужской областями

Калуга, 30 августа. Необычный территориальный спор ведется Тульской и Калужской областями. Регионы-соседи обсуждают и уточняют расположение границы между ними.

Установить точные границы потребовалось в связи с обустройством дороги между двумя деревнями. Населенные пункты Добринка и Камышенка принадлежат тульскому региону. Но транспортное сообщение между ними возможно через калужскую территорию.

«Проблема приведения подъездной дороги между этими населенными пунктами в нормативное состояние существует в течение многих лет, поскольку дорога располагается на землях лесного фонда Калужского лесничества. С целью урегулирования вопроса принято решение о проведении региональными правительствами совместных мероприятий, направленных на изменение границы между субъектами», — информирует министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Каждая из сторон нацелена на плодотворную работу по уточнению границ. В территориальном споре и стремлении к его разрешению важнее всего удобство жителей.

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