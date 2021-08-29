Иностранные филологи обсудили трудности перевода Льва Толстого на семинаре в Ясной Поляне

Тула, 29 августа. Специалисты из пяти стран мира обсуждают трудности перевода творчества Льва Толстого. Литературные дискуссии проходят в доме-музее писателя в рамках открывшегося международного семинара переводчиков.

Для обмена опытом в Ясную Поляну приехали филологи из Франции, Турции, Боснии и Ирака. Они участвуют в семинаре наравне с российскими коллегами. Помимо произведений Толстого в программе мероприятий изучение произведений других классиков.

«Участники семинара обсудят трудности и особенности перевода произведений Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Александра Шолохова на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, старотатарский, турецкий, хинди, арабский и персидский языки», — рассказала руководитель пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна» Ирина Афонина.

Особое внимание в научных спорах участники уделят спорным вопросам переводов произведений. Всего в работе семинара принимают участие 25 филологов и переводчиков.

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