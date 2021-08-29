Экологичное производство жидкого азотного удобрения открыли под Тулой

Тула, 29 августа. Новая производственная линия появилась в Новомосковске. Второй по величине населенный пункт Тульской области известен как город химиков. Теперь здесь начали изготавливать жидкое азотное удобрение для сельхозкультур.

Важность нового производства в его экологичности. Именно этот фактор является ключевым.

«Проект будет реализовываться с применением наилучших доступных технологий, что позволит свести к минимуму выбросы в окружающую среду», — отмечает пресс-служба правительства Тульской области.

Мощность производства составляет 423 тысячи тонн карбамидно-аммиачной смеси в год. Старт работе в режиме видеосвязи дал губернатор региона Алексей Дюмин.

Ранее ФАН информировал об экспорте тульской пшеницы в Грецию. Соглашение предполагает отгрузку 21 тонны товара.