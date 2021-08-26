Волейбольная команды из Тулы разместила на форме достопримечательности города

Тула, 26 августа. Познакомиться с тульскими достопримечательностями теперь смогут не только туристы. Это легко получится у волейбольных болельщиков. Им достаточно внимательно рассмотреть спортивную форму женской команды «Тулица» из российской суперлиги.

Основной игровой комплект тульских волейболисток содержит изображение музея оружия. Здание, построенное в виде шлема древнерусского воина, стало одним из символов города оружейников. Оно легко узнаваемо и на форме.

«Многие спортивные клубы используют в игровой форме мотивы, так или иначе связанные с городом, который они представляют. Это делает форму узнаваемой, это приятно поклонникам команды. Безусловно, такую команду хочется поддерживать еще более страстно», — поделился с ФАН тульский спортивный болельщик Сергей Мокин.

Игровой комплект фанаты «Тулицы» полюбили сразу после презентации. Болельщики желают волейболисткам в яркой форме ярко выглядеть на площадке.

Ранее ФАН сообщал о мастер-классе от легендарных хоккеистов. В Туле урок спорта для мальчишек провели Илья Ковальчук и Александр Овечкин.