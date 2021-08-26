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Крупный фестиваль детской книги откроется в Туле
Общество
Крупный фестиваль детской книги откроется в Туле
фото министерства культуры Тульской области  / 

Тула, 26 августа. Завершаются последние приготовления к проведению в Туле популярного книжного фестиваля. Несовершеннолетние любители чтения и их родители с нетерпением ждут начала «ЛитераТулы».

Это мероприятие считается одним из важнейших событий в сфере детской и подростковой литературы. Здесь читатели получают возможность пообщаться с создателями своих любимых книг и больше узнать о самом творческом процессе.

«Уже шестой год подряд мы растем вместе с его участниками. В 2020-м году мы определяли границы детской литературы и впервые привезли на фестиваль «взрослых» авторов. В этом году мы продолжим поиски в этом направлении и подумаем о настоящем — очень сложном и интересном времени, которое меняет нас каждый день», — цитирует министерство культуры Тульской области продюсера фестиваля Ирину Рочеву.

Задумка воплотится в виде лекций, дискуссий и обсуждения сложных подростковых тем. Но организаторы не забудут о литературной составляющей. Писатели, поэты, иллюстраторы и другие представители профессии станут гостями тульского фестиваля. С особым нетерпением на площадках «ЛитераТулы» ждут создателей «Майора Грома». Авторы историй о борце с преступностью расскажут о комиксе, по мотивам которого снят популярный художественный фильм.

Ранее ФАН сообщал о проведенной в Туле операции по спасению лебедя. Птице со сломанным крылом помогли сотрудники МЧС.

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