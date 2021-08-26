Тяжелый военно-транспортный самолет будет носить имя тульского оружейника

Ульяновск, 26 августа. Вклад знаменитого оружейника Николая Макаровца в развитие оружейной отрасли страны отмечен в авиастроении. Именем выдающегося конструктора, Героя России, почетного гражданина Тулы и Тульской области назван тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Крылатая машина построена в Ульяновске. На местном аэродроме судно с именем «Николай Макаровец» передали Таганрогской военно-транспортной дивизии.

«С этого дня в составе 235-го военно-транспортного авиационного полка будет нести службу новый, суперсовременный транспортный самолет Ил-76МД-90А «Николай Макаровец». Убежден, что он будет верно служить нашему государству. Точно так же, как верно, с огромным достоинством служил своей великой Родине человек, имя которого ему присвоено», — заявил на торжественной церемонии передачи самолета первый заместитель губернатора Ульяновской области Александр Костомаров.

Самолет представляет собой обновленную версию хорошо известного Ил-76МД. Воздушное судно предназначено для перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники, десантирования личного состава и грузов.

Ранее ФАН сообщал о работах военнослужащих Минобороны РФ по возведению мостов в Тульской области. За лето ими сдано в эксплуатацию семь переправ.