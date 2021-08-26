Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 19:44
19:44
Общество
Наплыв туристов в Крыму шокировал семью блогеров из Украины
19:44
Шоу-бизнес
Юрий Соломин раскритиковал руководство Театра Ермоловой за увольнение артистов
19:42
Общество
Теплая погода вернется в Москву в последние дни лета
19:42
Происшествия
Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали не менее 40 человек
19:41
Весь мир
Правительство ЦАР поможет беженцам в восстановлении достойного уровня жизни
19:41
Армия
В Британии раскрыли смысл «зловещего» сигнала РФ после инцидента с эсминцем Defender
19:40
Политика
Le Monde: коренные жители Бразилии провели крупнейший протест в защиту земли предков
19:38
Украина
Украинцы высмеяли бронированный кабриолет ВСУ, представленный на параде в Киеве
19:38
Весь мир
Общественные деятели ЦАР выступили за отмену санкций ООН в отношении республики
19:36
Происшествия
Суд признал законным приговор хирургу за прокол легкого пациентке
Все новости

Тяжелый военно-транспортный самолет будет носить имя тульского оружейника
Общество
Тяжелый военно-транспортный самолет будет носить имя тульского оружейника
ulgov.ru  / 

Ульяновск, 26 августа. Вклад знаменитого оружейника Николая Макаровца в развитие оружейной отрасли страны отмечен в авиастроении. Именем выдающегося конструктора, Героя России, почетного гражданина Тулы и Тульской области назван тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Крылатая машина построена в Ульяновске. На местном аэродроме судно с именем «Николай Макаровец» передали Таганрогской военно-транспортной дивизии.

«С этого дня в составе 235-го военно-транспортного авиационного полка будет нести службу новый, суперсовременный транспортный самолет Ил-76МД-90А «Николай Макаровец». Убежден, что он будет верно служить нашему государству. Точно так же, как верно, с огромным достоинством служил своей великой Родине человек, имя которого ему присвоено», — заявил на торжественной церемонии передачи самолета первый заместитель губернатора Ульяновской области Александр Костомаров.

Самолет представляет собой обновленную версию хорошо известного Ил-76МД. Воздушное судно предназначено для перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники, десантирования личного состава и грузов.

Ранее ФАН сообщал о работах военнослужащих Минобороны РФ по возведению мостов в Тульской области. За лето ими сдано в эксплуатацию семь переправ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тяжелый военно-транспортный самолет будет носить имя тульского оружейника
самолет ульяновск авиастроение ил-76 оружейник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru