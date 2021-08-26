Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 18:09
18:07
Общество
Мать Аршавина не прописывала невестку в доме в Приморском районе Петербурга
18:05
Экономика
Замглавы Минпросвещения Бугаев отметил важность среднего образования в России
18:05
Общество
Как в РФ изменят выплаты на детей, кто получит осенью деньги, будут ли новые выходные
18:05
Армия
Российские беспилотники смогут мониторить ситуацию в районе Арктики
18:03
Происшествия
Взрыв прогремел в Казахстане рядом с киргизской границей
18:02
Происшествия
Суд продлил арест бизнесмену Виктору Батурину
18:00
Армия
ВДВ России первыми в мире десантируют полностью оборудованный мобильный госпиталь
17:59
Общество
Более половины петербургских педагогов вакцинировались от COVID-19
17:58
Армия
Возможность внедрения военных изобретений в ВС РФ обсудили на форуме «Армия-2021»
17:57
Общество
Власти Подмосковья отменили ограничения при заселении в отели
Все новости

Мошенник обещал жительнице Тулы за полтора миллиона освободить ее мужа из колонии
Происшествия
Мошенник обещал жительнице Тулы за полтора миллиона освободить ее мужа из колонии
pixabay.com  /  TryJimmy

Тула, 26 августа. Суд над мошенником состоится в Туле. Обвиняемый выдавал себя за человека, способного освободить заключенного из исправительной колонии. Свои мнимые услуги он оценил в полтора миллиона рублей.

Планы злоумышленника нарушили оперативники. Правоохранители задержали мужчину в момент передачи задатка в размере 700 тысяч рублей.

«По версии следствия, житель областного центра сообщил знакомой ложные сведения о наличии у него связей в правоохранительных органах, воспользовавшись которыми, за денежное вознаграждение в размере от 1 до 1,5 миллионов рублей можно решить вопрос об условно-досрочном освобождении ее гражданского мужа, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний области», — сообщает пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Вместо ложного освобождения из исправительной колонии супруга знакомой, в колонию по-настоящему может отправиться сам житель Тулы. Ему грозит уголовное наказание за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее ФАН рассказывал о задержании в Туле подозреваемых в краже. Двое мужчин взломали аппарат для экспресс-фотографии и забрали оттуда деньги.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мошенник обещал жительнице Тулы за полтора миллиона освободить ее мужа из колонии
суд тульская область уголовное дело мошенничество прокуратура
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru