Мошенник обещал жительнице Тулы за полтора миллиона освободить ее мужа из колонии

Тула, 26 августа. Суд над мошенником состоится в Туле. Обвиняемый выдавал себя за человека, способного освободить заключенного из исправительной колонии. Свои мнимые услуги он оценил в полтора миллиона рублей.

Планы злоумышленника нарушили оперативники. Правоохранители задержали мужчину в момент передачи задатка в размере 700 тысяч рублей.

«По версии следствия, житель областного центра сообщил знакомой ложные сведения о наличии у него связей в правоохранительных органах, воспользовавшись которыми, за денежное вознаграждение в размере от 1 до 1,5 миллионов рублей можно решить вопрос об условно-досрочном освобождении ее гражданского мужа, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний области», — сообщает пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Вместо ложного освобождения из исправительной колонии супруга знакомой, в колонию по-настоящему может отправиться сам житель Тулы. Ему грозит уголовное наказание за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее ФАН рассказывал о задержании в Туле подозреваемых в краже. Двое мужчин взломали аппарат для экспресс-фотографии и забрали оттуда деньги.