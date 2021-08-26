Тульские спасатели помогли сломавшему крыло лебедю

Тула, 26 августа. Удивительная спасательная операция по оказанию помощи лебедю проведена в Туле. Участниками необычного мероприятия стали сотрудники МЧС.

Местные жители обнаружили в огромном пруду на окраине города птицу со сломанным крылом. Лебедь в одиночестве плавал в водоеме и не мог его покинуть. Обеспокоенные судьбой травмированного пернатого туляки рассказали о нем в соцсетях. На помощь пришли спасатели.

«Нам сообщили о лебеде, спросили, можем ли мы чем-то помощь. Мы выделили расчет водолазной службы, двое в гидрокостюмах и с ластами, двое в надувной лодке. Отправились на этот пруд. Добраться до лебедя было сложно, он пытался от нас уплыть, не давался в руки. Но все-таки забрали птицу в лодку и доставили на берег для осмотра», — рассказал ФАН подробности спасательной операции начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

Можно говорить, что у лебедя счастливая судьба. Птицу передали волонтерам. Те вылечат травмированное крыло, окажут другую необходимую помощь. В пруд на окраине Тулы пернатый уже не вернется. Он будет жить в подмосковном питомнике.

Ранее ФАН сообщал, что тульские спасатели наградили трех школьников. Ребята самостоятельно потушили лесной пожар.