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Осужденный в тульской колонии получит наказание за самодельный футбольный мяч
Происшествия
Осужденный в тульской колонии получит наказание за самодельный футбольный мяч
pixabay.com  /  vero_vig_050

Тула, 5 июля. Новое уголовное наказание рискует получить 30-летний осужденный в исправительной колонии под Тулой. Причиной стал футбольный мяч, который мужчина самостоятельно изготовил.

Спортивный снаряд запрещен на территории исправительного учреждения. Действия осужденного уже стали нарушением распорядка. Но, помимо этого, мужчина агрессивно повел себя по отношению к сотруднику колонии.

«Не желая по требованию сотрудника исправительного учреждения прекратить использование запрещенного в условиях изоляции от общества самодельного мяча, нанес должностному лицу удар правой рукой в предплечье, используя нецензурные выражения, в присутствии других осужденных он также оскорбил представителя власти», — сообщает пресс-служба прокуратура Тульской области.

Так осужденный мужчина стал одновременно и обвиняемым. Ему грозит наказание за дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, а также за оскорбление представителя власти. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее ФАН рассказывал о вынесении наказания для мошенницы в Тульской области. Под видом проститутки женщина давала объявления об оказании интимных услуг, еще до встречи брала предоплату с клиентов, после чего переставала выходить на связь.

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тульская область наказание исправительная колония
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