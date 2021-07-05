Уникальные предметы облицовки печей нашли в Туле

Тула, 5 июля. Редкие экземпляры декоративно-прикладного искусства появились в музее-заповеднике «Куликово Поле». Керамические изразцы для облицовки печей, изготовленные более ста лет назад, спасли из подготовленного к сносу дома.

Сейчас с историческими реликвиями работают реставраторы. Изразцы попали в музей в плохом состоянии. Но сразу понятно, что имеющиеся в распоряжении историков предметы можно назвать уникальными. На тыльной части декора реставраторы обнаружили клейма двух различных заводов. Оба располагались в Белоруссии и входили в число крупнейших в этой сфере.

«В Туле находят изразцы с подобными клеймами, как и в других городах нашей страны. Но полностью сохранившиеся печи этих мануфактур в стране можно найти лишь единицы, в Санкт-Петербурге и в Казани», — рассказала ФАН художник-реставратор по керамике государственного музея-заповедника «Куликово поле» Инна Маркина.

В распоряжении специалистов 34 экземпляра изразцов. Их уже очистили от устойчивых загрязнений. А дальше исторические реликвии ждет консервация от дальнейших разрушений.

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