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Противостояние цветов: ФАН узнал о модных тенденциях в интерьере
Общество
Противостояние цветов: ФАН узнал о модных тенденциях в интерьере
Фото из личного архива Екатерины Кузиной  / 

 

Цвет имеет значение. О самых модных на сегодняшний день тенденциях рассказала ФАН дизайнер интерьера Екатерина Кузина.

«Наш дом — не просто крыша над головой. Первое, что формирует образ пространства, — это цвет в интерьере. Современное жилище сочетает в себе огромное число функций: гостиница, ресторан, детский центр, спа, библиотека и офис», — говорит Кузина.

По мнению дизайнера, жилое пространство должно дарить радость, уют, покой и тепло. Бежевый цвет — наше все!

«Зачастую заказчик произносит заветное слово «бежевый», подразумевая светлый интерьер. Видимо, еще не канула в Лету ассоциация с евроремонтами нулевых. Но мир дизайна не стоит на месте и вносит свои коррективы. Сейчас палитры цветов стали невероятно разнообразны, что помогает создать свой уникальный и неповторимый образ», — продолжает собеседница ФАН.

Специалисты советуют перед выбором цвета конкретного помещения ответить себе на ряд вопросов. Например, какое предназначение помещения? Кто будет им пользоваться? В какое время в комнаты будет попадать солнечный свет? Какие эмоциональные нотки должен пробуждать этот интерьер? Все это поможет создать желаемую атмосферу пространства, отразить именно ваш стиль жизни и ваши эмоциональные потребности.

Противостояние цветов: ФАН узнал о модных тенденциях в интерьере
Фото из личного архива Екатерины Кузиной  / 

«Мы используем холодные оттенки для монохромных пространств, а глубокие и насыщенные тона — для ярких, загадочных и концептуальных помещений, в которых стирается грань между реальностью и историей. Главное правило при разработке цветовой схемы — правильно сочетать выбранный цвет с другими оттенками, фактурами, мебелью, текстилем и аксессуарами. Все оттенки должны сочетаться друг с другом, при этом не конфликтуя между собой. Взгляд человека плавно должен перемещается с одной детали интерьера на другую, поэтому с помощью цвета можно осторожно, будто случайно, выделить маленькую деталь или предмет интерьера, на котором вы хотите заострить внимание», — говорит Екатерина Кузина.

Важно не переборщить с количеством цветов. Сколько их можно использовать для гармоничного сочетания в интерьере?

«Выбираем один-два в качестве основных. В эти цвета окрашивают стены, пол, они присутствуют в обивке мебели, текстиле. Еще один-два оттенка используются как дополнительные. Их не так много, но они заметны. Остальные — сколько бы их не было — служат для внесения разнообразия и акцентов. Они присутствуют в небольших количествах — это аксессуары, элементы декора, подушки, покрывала, скатерть. Если вы присмотритесь к интерьерам, которые вам нравятся, скорее всего, обнаружите закономерность распределения цветов. Темные цвета стен, например клюквенный, зрительно затягивают в интерьер, чтобы его атмосфера не стала слишком мрачной, необходимо добавить в него светлые участки. Мягкий сливочный оттенок, серо-зеленые прохладные тона, темно-розовый цвет, а также небесно-голубой придадут ему равновесие и гармонию, позволят помещению стать необычайно выразительным. Любое помещение в доме можно легко изменить с помощью цвета, поэтому отбросьте стереотипы и не бойтесь экспериментировать», — продолжает дизайнер.

Лайфхак от дизайнера: в зависимости от назначения помещения — особенно если высота потолка небольшая — можно покрасить стены и потолок в один цвет, тогда сотрется визуальная граница и помещение будет казаться выше. Добавьте к светлому оттенку стен черные элементы — и вы удивитесь, как графичность черных деталей проявит красоту светлых цветов. Длинные стены старайтесь разбивать по вертикали цветовыми блоками, разными фактурами в отделке, чтобы выровнять геометрию помещения.

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