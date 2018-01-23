Путин наградил тульских машиностроителей орденами и почетными званиями

Тула, 23 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами «за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу» нескольких жителей Тульской области. Об этом сообщает портал «Myslo Новости».

По данным издания, медаль ордена второй степени «За заслуги перед Отечеством» получили работники «Туламашзавода» Анатолий Тимофеев и Александр Каплунов. Главный конструктор завода Евгений Макарьев получил звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Такого же звания удостоились работники «Тульского патронного завода» Нина Рязанцева и Виталий Истратов.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Владимир Путин вручил госнаграды за благотворительность и правозащитную деятельность.