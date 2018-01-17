«Арсенал» интересуется защитником «Амкара»

Тула, 17 января. По информации Федерального агентства новостей, тульский «Арсенал» заинтересован в приобретении защитника «Амкара» Николая Зайцева.

По словам источника, вероятность ухода 28-летнего игрока из пермского клуба высока. Трансфер футболиста оценивается примерно в 800 тыс евро.

При этом отмечается, что на игрока также претендует «Ахмат» и московское «Динамо».

Летом прошлого года Зайцев продлил соглашение с «Амкаром» на три года.

В текущем сезоне на его счету 13 матчей в чемпионате страны.