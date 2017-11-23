Пореченков откроет в Севастополе собственную киностудию

Севастополь, 23 ноября. Известный актер Михаил Пореченков планирует открыть собственную киностудию в Крыму. Об этом Пореченков рассказал на премьере собственного фильма «Все в дыму, любовь в Крыму».

Напомним, что Пореченков является сооснователем компании «Крым кино». Актер выразил надежду, что организация переедет на территорию полуострова, передает издание «Новый Севастополь».

В одном из интервью Пореченков сообщил, что компания сможет перебраться в Севастополь после решения ряда вопросов.

Российский актер и режиссер пообещал, что расскажет обо всем ближе к концу года.

Отметим, что компания «Крым кино» планировала купить землю площадью два гектара для новой студии, но собственники участка не согласились на сделку.