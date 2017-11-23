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Пореченков откроет в Севастополе собственную киностудию
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    Пореченков откроет в Севастополе собственную киностудию

    16:45  23 Ноября 2017
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    Пореченков откроет в Севастополе собственную киностудию

    Севастополь, 23 ноября. Известный актер Михаил Пореченков планирует открыть собственную киностудию в Крыму. Об этом Пореченков рассказал на премьере собственного фильма «Все в дыму, любовь в Крыму».

    Напомним, что Пореченков является сооснователем компании «Крым кино». Актер выразил надежду, что организация переедет на территорию полуострова, передает издание «Новый Севастополь».

    В одном из интервью Пореченков сообщил, что компания сможет перебраться в Севастополь после решения ряда вопросов.

    Российский актер и режиссер пообещал, что расскажет обо всем ближе к концу года.

    Отметим, что компания «Крым кино» планировала купить землю площадью два гектара для новой студии, но собственники участка не согласились на сделку.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #кино #крым #пореченков
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