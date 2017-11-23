Минобороны РФ по поручению Путина передало Севастополю военные городки у Херсонеса 

Севастополь, 23 ноября. Оборонное ведомство России передало Севастополю недвижимое имущество семи военных городков, которые расположены около заповедника «Херсонес Таврический», а также в окрестностях Балаклавской бухты. Соответствующее распоряжение о приеме имущества было принято на заседании правительства города.

Как сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин, военное имущество передается бесплатно по поручению главы российского государства Владимира Путина.

Напомним, в сентябре текущего года Путин дал поручения по развитию музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе и созданию историко-археологического парка.

Российскому военному ведомству было поручено обеспечить освобождение и предоставление Севастополю участков, которые нужны для возведения данного парка.

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