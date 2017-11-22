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Вымпел городского суда Севастополя отправят в космос
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    Вымпел городского суда Севастополя отправят в космос

    17:06  22 Ноября 2017
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    Вымпел городского суда Севастополя отправят в космос

    Севастополь, 22 ноября. Российский космонавт Антон Шкаплеров в следующую экспедицию к МКС возьмет с собой вымпел городского суда Севастополя.

    Об этом сообщает пресс-служба суда, напоминая, что Шкаплеров является не только уроженцем города-героя, но и единственным космонавтом с юридическим образованием.

    Вымпел городского суда Севастополя отправят в космос

     «Семнадцатого декабря с космодрома Байконур стартует корабль «Союз МС-07» под командованием Антона Николаевича Шкаплерова. На орбиту он берет с собой вымпел Севастопольского городского суда», — говорится в сообщении.

    По возвращении на Землю космонавт вернет вымпел председателю горсуда Владимиру Золотых. Напомним, что Шкаплеров окончил российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». Он также имеет звание почетного жителя Севастополя.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #мкс #севастополь #вымпел #шкаплеров
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