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Донбасс: ВСУ в течение суток 13 раз обстреляли территорию ЛНР
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 20 и 21 ноября
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    Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 20 и 21 ноября

    6:56  20 Ноября 2017
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    Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 20 и 21 ноября

    Симферополь, 20 ноября. 20 и 21 ноября в Севастополе и Крыму ожидаются сложные погодные условия.

    Как сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МЧС, на полуострове ближайшие двое суток ожидается сильный дождь, при этом в горах — со снегом. При этом может усилится ветер – до 25 метров в секунду.

    «В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

    В МЧС рекомендовали гражданам быть внимательными на улицах, а при возможности – лучше вообще не покидать свои дома.

    Автор: Константин Терехов
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    #погода #мчс #крым #севастополь #симферополь
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