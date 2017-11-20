Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 20 и 21 ноября

Симферополь, 20 ноября. 20 и 21 ноября в Севастополе и Крыму ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МЧС, на полуострове ближайшие двое суток ожидается сильный дождь, при этом в горах — со снегом. При этом может усилится ветер – до 25 метров в секунду.

«В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В МЧС рекомендовали гражданам быть внимательными на улицах, а при возможности – лучше вообще не покидать свои дома.