Новую систему подсчета голосов протестируют на выборах-2018 в Севастополе

Севастополь, 13 ноября. Системами автоматизированного подсчета голосов оснастят 50 процентов избирательных участков в Севастополе перед выборами президента России, которые пройдут в марте будущего года. Об этом заявил председатель городской избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов.

Отмечается, что голосование и подсчет голосов будут транслироваться онлайн.

«162 из 180 избирательных участков и четыре ТИКа в Севастополе будут оснащены средствами видеонаблюдения и трансляции изображения в Сети», — отметил он.

Петухов добавил, что будет исключен ручной подсчет голосов.

Помимо этого, на 90 участках установят механизмы обработки избирательных бюллетеней. Данный комплекс представляет собой прозрачный ящик с вмонтированным сканирующим устройством.