Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Ночной снегопад спровоцировал девятибалльные пробки в Новосибирске
Россия
Новую систему подсчета голосов протестируют на выборах-2018 в Севастополе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новую систему подсчета голосов протестируют на выборах-2018 в Севастополе

    14:26  13 Ноября 2017
    32

    Новую систему подсчета голосов протестируют на выборах-2018 в Севастополе

    Севастополь, 13 ноября. Системами автоматизированного подсчета голосов оснастят 50 процентов избирательных участков в Севастополе перед выборами президента России, которые пройдут в марте будущего года. Об этом заявил председатель городской избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов. 

    Отмечается, что голосование и подсчет голосов будут транслироваться онлайн.

    «162 из 180 избирательных участков и четыре ТИКа в Севастополе будут оснащены средствами видеонаблюдения и трансляции изображения в Сети», — отметил он. 

    Новую систему подсчета голосов протестируют на выборах-2018 в Севастополе

    Петухов добавил, что будет исключен ручной подсчет голосов.

    Помимо этого, на 90 участках установят механизмы обработки избирательных бюллетеней. Данный комплекс представляет собой прозрачный ящик с вмонтированным сканирующим устройством.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #севастополь #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        421
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        548
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        823
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        2384