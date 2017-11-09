Опубликовано видео, как будет выглядеть трасса «Таврида»
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Севастополь, 9 ноября. Видео 3D презентации строящейся автодороги «Таврида» в Севастополе выложили в Сеть.
Компьютерная инфографика показывает главные характеристики и параметры проекта, а также рассказывает о фазах строительства и преимуществах трассы.
Опубликовано видео, как будет выглядеть трасса «Таврида»:https://t.co/68QWFJk4gG pic.twitter.com/dpBsmnbrnw— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) November 9, 2017
Планируется, что строительство одного из участков трассы стартует в этом месяце. В общей сложности стоимость работ оценили в 12 миллиардов рублей.
Напомним, шоссе «Таврида» — четырехполосная дорога протяженностью порядка 240 километров. Ожидается, что скорость движения на ней будет достигать 120 километров в час.