Опубликовано видео, как будет выглядеть трасса «Таврида»

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Севастополь, 9 ноября. Видео 3D презентации строящейся автодороги «Таврида» в Севастополе выложили в Сеть.

Компьютерная инфографика показывает главные характеристики и параметры проекта, а также рассказывает о фазах строительства и преимуществах трассы.

Планируется, что строительство одного из участков трассы стартует в этом месяце. В общей сложности стоимость работ оценили в 12 миллиардов рублей.

Напомним, шоссе «Таврида» — четырехполосная дорога протяженностью порядка 240 километров. Ожидается, что скорость движения на ней будет достигать 120 километров в час.