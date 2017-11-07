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Украина
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Общество
Сирия и Севастополь договорились о студенческом обмене
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    Сирия и Севастополь договорились о студенческом обмене

    20:50  7 Ноября 2017
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    Сирия и Севастополь договорились о студенческом обмене

    Москва, 7 ноября. Министр просвещения Сирии Хазван Аль-Вазз обсудил с руководством Севастопольского государственного университета перспективы студенческого обмена. Соответствующая договоренность была достигнута.

    «У меня прошла встреча с проректором Севастополя, и мы договорились о студенческом обмене между нашими вузами, чтобы местная молодежь могла поступать к нам для изучения арабского языка, а наши студенты могли бы учиться здесь»,  — приводит РИА Новости заявление министра.

    Хазван Аль-Вазз также отметил, что народам Крыма необходима поддержка, при этом «не только словами, нужны реальные шаги». В первую очередь, по его мнению, поддержку нужно оказать студентам крымских высших учебных заведений.

    Отметим, в Ялте с 6 по 7 ноября проходила международная конференция «Россия, Крым и cовременные международные отношения. Форум друзей Крыма». Участие в дискуссиях в рамках конференции приняли делегации более чем из 30 стран, в том числе гости из Сирии.

    Автор: Федор Веснин
    #россия #сирия #студенты #обмен
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