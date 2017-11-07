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Россия
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Происшествия
Мотоцикл столкнулся с автомобилем в Севастополе, есть жертвы
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    Мотоцикл столкнулся с автомобилем в Севастополе, есть жертвы

    12:04  7 Ноября 2017
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    Мотоцикл столкнулся с автомобилем в Севастополе, есть жертвы

    Севастополь, 7 ноября. Мотоциклист врезался в автомобиль Mitsubishi Pagero в Севастополе, в результате дорожно-транспортного происшествия байкер погиб на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю. 

    По данным ведомства, в минувший понедельник смертельное ДТП произошло на трассе Севастополь — Инкерман. 

    Мотоцикл столкнулся с автомобилем в Севастополе, есть жертвы

    Согласно предварительным данным, виновником ДТП стал мотоциклист 1954 года рождения, который нарушил правила дорожного движения и не уступил проезд ехавшему по главной дороге автомобилю Mitsubishi под управлением водителя 1982 года рождения.

    Отмечается, что мотоцикл был без государственных номеров. 

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #севастополь #автомобиль #мотоцикл
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