Мотоцикл столкнулся с автомобилем в Севастополе, есть жертвы

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Севастополь, 7 ноября. Мотоциклист врезался в автомобиль Mitsubishi Pagero в Севастополе, в результате дорожно-транспортного происшествия байкер погиб на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

По данным ведомства, в минувший понедельник смертельное ДТП произошло на трассе Севастополь — Инкерман.

Согласно предварительным данным, виновником ДТП стал мотоциклист 1954 года рождения, который нарушил правила дорожного движения и не уступил проезд ехавшему по главной дороге автомобилю Mitsubishi под управлением водителя 1982 года рождения.

Отмечается, что мотоцикл был без государственных номеров.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии.