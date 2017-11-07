Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Стало известно, сколько сотрудников СБУ вернулось в Киев после воссоединения Крыма с РФ
Россия
Госслужащим при расчете субсидии на жилье зачтут стаж работы в Крыму до 2014 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госслужащим при расчете субсидии на жилье зачтут стаж работы в Крыму до 2014 года

    5:33  7 Ноября 2017
    39

    Госслужащим при расчете субсидии на жилье зачтут стаж работы в Крыму до 2014 года

    Москва, 07 ноября. Госслужащим РФ, которые по состоянию на 18 марта 2014 года проживали в Крыму и Севастополе, при расчете субсидии на жилье учтут стаж работы в госорганах до воссоединения полуострова с Россией. 

    Как сообщает «Парламентская газета», соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу с сегодняшнего дня. Кроме того, документом четко регламентирован перечень должностей, период работы в которых засчитывается в стаж государственной службы. 

    Так в список попали должности руководителей и специалистов, которые замещались гражданами РФ в 1992–93г.г. в государственных органах и органах на местах, а также ряд должностей, которые замещались с начала 1994 года по 17 марта 2014 года.

    Среди них — должности депутатов и судей, а также должности, по которым можно было присваивать дипломатические ранги, классные чины работников прокураторы, воинские и специальные звания.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #крым #севастополь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1118
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        1609
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        312
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        399