Госслужащим при расчете субсидии на жилье зачтут стаж работы в Крыму до 2014 года

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Москва, 07 ноября. Госслужащим РФ, которые по состоянию на 18 марта 2014 года проживали в Крыму и Севастополе, при расчете субсидии на жилье учтут стаж работы в госорганах до воссоединения полуострова с Россией.

Как сообщает «Парламентская газета», соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу с сегодняшнего дня. Кроме того, документом четко регламентирован перечень должностей, период работы в которых засчитывается в стаж государственной службы.

Так в список попали должности руководителей и специалистов, которые замещались гражданами РФ в 1992–93г.г. в государственных органах и органах на местах, а также ряд должностей, которые замещались с начала 1994 года по 17 марта 2014 года.

Среди них — должности депутатов и судей, а также должности, по которым можно было присваивать дипломатические ранги, классные чины работников прокураторы, воинские и специальные звания.