Чемпионат Крыма по боевому самбо завершился в Севастополе

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Севастополь, 5 ноября. Более ста спортсменов приняли участие в чемпионат Крыма по боевому самбо. Турнир приурочили ко Дню народного единства. Он прошел в спортивном зале Севастопольского госуниверситета прошел первый турнир по профессиональному боевому самбо.

Участники выступали в различных весовых и возрастных категориях, а в младших группах девочки даже выходили биться с мальчиками на равных. Как отмечают местные СМИ, многие выходили победительницами.

Исполнительный директор олимпийского совета Севастополя Владимир Веселкин рассказал, что сейчас ведется работа по привлечению самбо в программу Олимпийских игр.

«Думаю, в будущем этот вид спорта тоже будет участвовать в олимпиадах», — отметил он.