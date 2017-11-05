Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордную сумму в 506 млн рублей
Спорт
Чемпионат Крыма по боевому самбо завершился в Севастополе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Чемпионат Крыма по боевому самбо завершился в Севастополе

    17:09  5 Ноября 2017
    41

    Чемпионат Крыма по боевому самбо завершился в Севастополе

    Севастополь, 5 ноября. Более ста спортсменов приняли участие в чемпионат Крыма по боевому самбо. Турнир приурочили ко Дню народного единства. Он прошел в спортивном зале Севастопольского госуниверситета прошел первый турнир по профессиональному боевому самбо.

    Участники выступали в различных весовых и возрастных категориях, а в младших группах девочки даже выходили биться с мальчиками на равных. Как отмечают местные СМИ, многие выходили победительницами.

    Исполнительный директор олимпийского совета Севастополя Владимир Веселкин рассказал, что сейчас ведется работа по привлечению самбо в программу Олимпийских игр.

    «Думаю, в будущем этот вид спорта тоже будет участвовать в олимпиадах», — отметил он.

     

    Автор: Алексей Громов
    #крым #севастополь #самбо #турнир
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        Эксперт: Транзит газа через Украину прекратится в ближайшее время по вине Киева

        17:37   5 Ноября 2017
        234
        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        16:27   5 Ноября 2017
        486
        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        14:08   5 Ноября 2017
        723
        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        11:03   5 Ноября 2017
        505