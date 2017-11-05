Крымские виноделы создадут для туристов винные маршруты

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Севастополь, 5 ноября. Виноделы из Крыма и Севастополя планируют создать винные маршруты для туристов, чтобы они приезжали в регион не только летом, но и в осенне-зимний период.

Такое предложение крымские виноделы озвучили на круглом столе в рамках Первого туристского форума «Севастополь. Возвращение…», пишет ТАСС. По словам модератора и главного редактора журнала «Алкоголь.ру» Михаила Смирнова, создание винного маршрута в Крыму предопределено исторически.

«Здесь четыре месяца сезон — этого мало, сейчас появилась возможность создать винный маршрут в Крыму, который будет привлекать туристов круглый год и продвигать крымские вина», — отметил он.

Винные маршруты не станут привилегией для состоятельных туристов. Виноделы предлагают разработать варианты в нескольких ценовых категориях. Так, бюджетные туристы смогут посещать винодельни и виноградники с дегустациями, а для более состоятельных клиентов будут организовывать тематические вечера с музыкантами.

Также маршруты хотят дифференцировать по длительности: они будут занимать один день, два (выходные) и пять. Кроме того, к инициативе могут привлечь местные фермы по разведению устриц, сыроварни и рестораны.

В настоящее время в Крыму и Севастополе нет единых винных и эногастрономических (сочетающих вино и еду) маршрутов для гостей полуострова.

Напомним, ранее канал «Подмосковье 360» сообщал, что Мировое производство вина упало до 50-летнего минимума и, согласно последним исследованиям, в этом году человечество выпьет столько же виноградного напитка, сколько и произведет. Причиной таких неутешительных данных, отмечает «360», стали климатические изменения.