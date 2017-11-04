Автокран врезался в маршрутку в Севастополе, есть пострадавшие

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Севастополь, 4 ноября. Серьезное ДТП с участием автобуса произошло в субботу в Севастополе. Автокран «КамАЗ», выруливая со второстепенной дороги, въехал в маршрутку, отказавшись уступить ей дорогу.

От удара в автобусе разбились окна, а стрела автокрана чуть не сняла с машины крышу. Отметим, что в результате происшествия пострадала 10-летняя девочка. О ее состоянии ничего не известно.

Напомним, что похожее ДТП произошло накануне в Петербурге. Служебный микроавтобус въехал в грузовик на 114 км внутренней стороны КАД. Причиной аварии стало ухудшение самочувствия водителя микроавтобуса, который потерял управление. В результате ДТП один человек погиб, трое получили ранения.