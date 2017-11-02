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Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей в Севастополе
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    Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей в Севастополе

    11:05  2 Ноября 2017
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    Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей в Севастополе

    Севастополь, 2 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного водителя микроавтобуса Mercedes Vito, который протаранил припаркованные автомобили. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю. 

    По данным ведомства, 52-летний житель Севастополя уснул за рулем своего транспортного средства и протаранил припаркованные автомобили. Удалось установить, что мужчина был пьян.

    В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

    Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей в Севастополе

    Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

    Напомним, в конце октября два автомобиля столкнулись в Севастополе, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #севастополь
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