Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей в Севастополе

В Избранное

Севастополь, 2 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного водителя микроавтобуса Mercedes Vito, который протаранил припаркованные автомобили. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.

По данным ведомства, 52-летний житель Севастополя уснул за рулем своего транспортного средства и протаранил припаркованные автомобили. Удалось установить, что мужчина был пьян.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в конце октября два автомобиля столкнулись в Севастополе, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина.