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Экономика
Британские бизнесмены запустят круизы в Крым, несмотря на санкции
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    Британские бизнесмены запустят круизы в Крым, несмотря на санкции

    18:09  31 Октября 2017
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    Британские бизнесмены запустят круизы в Крым, несмотря на санкции

    Севастополь, 31 октября. Западный бизнес проявляет интерес к Крыму, несмотря на санкции. Об этом в среду заявил глава департамента приоритетных проектов развития Севастополя Николай Брусникин, выступая перед журналистами.

    В частности, одна их британских компаний заявила о планах организовать круизные поездки в Севастополь. О своей заинтересованности также заявляли инвесторы из Италии, однако Брусникин не уточнил, какую область они представляют.

    Британские бизнесмены запустят круизы в Крым, несмотря на санкции

    «Есть проблема, связанная с воздействием на представителей зарубежного бизнеса, которые планировали реализовать свои интересы в Севастополе и Крыму. Тем не менее, мы благодарны тем, кто, несмотря на опасения, готовы инвестировать в регион», — отметил чиновник.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что за последние три года в Крыму побывали десятки  делегаций из разных стран мира, среди которых были политики, бизнесмены и журналисты.

    Автор: Геннадий Плющев
    #великобритания #крым #севастополь #бизнес #круиз
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