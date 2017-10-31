Британские бизнесмены запустят круизы в Крым, несмотря на санкции

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Севастополь, 31 октября. Западный бизнес проявляет интерес к Крыму, несмотря на санкции. Об этом в среду заявил глава департамента приоритетных проектов развития Севастополя Николай Брусникин, выступая перед журналистами.

В частности, одна их британских компаний заявила о планах организовать круизные поездки в Севастополь. О своей заинтересованности также заявляли инвесторы из Италии, однако Брусникин не уточнил, какую область они представляют.

«Есть проблема, связанная с воздействием на представителей зарубежного бизнеса, которые планировали реализовать свои интересы в Севастополе и Крыму. Тем не менее, мы благодарны тем, кто, несмотря на опасения, готовы инвестировать в регион», — отметил чиновник.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что за последние три года в Крыму побывали десятки делегаций из разных стран мира, среди которых были политики, бизнесмены и журналисты.