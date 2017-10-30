Два автомобиля столкнулись в Севастополе, есть жертвы

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Севастополь, 30 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло в Севастополе, в результате аварии погиб мужчина. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба городского управления МЧС.

По данным ведомства, в результате столкновения автомобилей Hyundai и Volkswagen погиб человек.

Сообщается, что ДТП случилось в минувшее воскресенье в районе улицы Тарутинской. Водитель Hyundai получил смертельные травмы.

На место прибыли экстренные службы, погибшего мужчину пришлось доставать из искореженной машины.

О причинах и деталях ДТП не говорится.

Напомним, на прошлой неделе автомобиль врезался в КамАЗ под Севастополем, в результате ДТП погибла пассажирка транспортного средства.