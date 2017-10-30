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Два автомобиля столкнулись в Севастополе, есть жертвы
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    Два автомобиля столкнулись в Севастополе, есть жертвы

    11:51  30 Октября 2017
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    Два автомобиля столкнулись в Севастополе, есть жертвы

    Севастополь, 30 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло в Севастополе, в результате аварии погиб мужчина. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба городского управления МЧС. 

    По данным ведомства, в результате столкновения автомобилей Hyundai и Volkswagen погиб человек.

    Сообщается, что ДТП случилось в минувшее воскресенье в районе улицы Тарутинской. Водитель Hyundai получил смертельные травмы.

    Два автомобиля столкнулись в Севастополе, есть жертвы

    На место прибыли экстренные службы, погибшего мужчину пришлось доставать из искореженной машины. 

    О причинах и деталях ДТП не говорится. 

    Напомним, на прошлой неделе автомобиль врезался в КамАЗ под Севастополем, в результате ДТП погибла пассажирка транспортного средства. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #авария #севастополь
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