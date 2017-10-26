Ростовская гадалка украла 5 тыс. рублей у жительницы Севастополя
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Севастополь, 26 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнюю жительницу Ростова, которая обманула жительницу Севастополя и украла ее денежные средства. Об этом в четверг сообщили в УМВД России по городу.
Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что около 1-й городской больницы к ней подошла незнакомая женщина и предложила погадать.
Жительница Севастополя согласилась, но после гадания обнаружила пропажу 5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали ростовчанку.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», женщине грозит до пяти лет тюремного срока.