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Ростовская гадалка украла 5 тыс. рублей у жительницы Севастополя
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    Ростовская гадалка украла 5 тыс. рублей у жительницы Севастополя

    9:54  26 Октября 2017
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    Ростовская гадалка украла 5 тыс. рублей у жительницы Севастополя

    Севастополь, 26 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнюю жительницу Ростова, которая обманула жительницу Севастополя и украла ее денежные средства. Об этом в четверг сообщили в УМВД России по городу.

    Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что около 1-й городской больницы к ней подошла незнакомая женщина и предложила погадать. 

    Жительница Севастополя согласилась, но после гадания обнаружила пропажу 5 тысяч рублей. 

    Ростовская гадалка украла 5 тыс. рублей у жительницы Севастополя

    Сотрудники полиции задержали ростовчанку. 

    В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», женщине грозит до пяти лет тюремного срока. 

    Автор: Дана Балан
    #мошенничество #полиция #севастополь #цыганка #гадание
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