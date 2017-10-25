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Тринадцатилетняя школьница без вести пропала в Севастополе
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    Тринадцатилетняя школьница без вести пропала в Севастополе

    15:23  25 Октября 2017
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    Тринадцатилетняя школьница без вести пропала в Севастополе

    Севастополь, 25 октября. Сотрудники севастопольской полиции ищут без вести пропавшую школьницу, которая ушла из дома и не вернулась.

    По имеющимся данным, в минувший понедельник 13-летняя школьница вышла из своего дома, который расположен на улице Бастионная. Девочка вышла на улицу примерно в 20.00, а последний раз ее видели около автобусной остановки в 22.00.

    Тринадцатилетняя школьница без вести пропала в Севастополе

    По словам матери девочки, на ее дочери было темно-серое пальто, черные джинсы и фиолетовые кроссовки. 

    Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам пропавшей девочки.

    Как сообщала Газета.Ru, накануне ребенка, пропавшего в районе населенного пункта Военсовхоз Краснодарского края, обнаружили живым.

    Автор: Дана Балан
    #полиция #севастополь #школьница #поиски
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