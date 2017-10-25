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Спорт
В Севастополе построят 25 новых спортивных объектов к 2022 году
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    В Севастополе построят 25 новых спортивных объектов к 2022 году

    11:33  25 Октября 2017
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    В Севастополе построят 25 новых спортивных объектов к 2022 году

    Севастополь, 25 октября. Более 20 новых спортивных сооружений, в том числе стадион и спортивно-оздоровительный комплекс, построят в Севастополе к 2022 году. Об этом сообщил во вторник в ходе пресс-конференции руководитель управления по делам молодежи и спорта города Сергей Резниченко. 

    По его словам, спортивные объекты, которые возводятся по федеральной целевой программе развития физической культуры и спорта России — это футбольный стадион «Горняк» и спортивно-оздоровительный комплекс. Он добавил, что строительство данных объектов будет окончено через три года.

    Помимо этого, есть еще 23 спортивных объекта, которые построят в течение ближайших пяти лет.

    Отмечается, что стоимость реконструкции стадиона «Горняк» составляет 400 млн рублей, спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя — 1,1 млрд рублей.

     

    Автор: Дана Балан
    #спорт #севастополь #объекты #горняк
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