В Севастополе построят 25 новых спортивных объектов к 2022 году

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Севастополь, 25 октября. Более 20 новых спортивных сооружений, в том числе стадион и спортивно-оздоровительный комплекс, построят в Севастополе к 2022 году. Об этом сообщил во вторник в ходе пресс-конференции руководитель управления по делам молодежи и спорта города Сергей Резниченко.

По его словам, спортивные объекты, которые возводятся по федеральной целевой программе развития физической культуры и спорта России — это футбольный стадион «Горняк» и спортивно-оздоровительный комплекс. Он добавил, что строительство данных объектов будет окончено через три года.

Помимо этого, есть еще 23 спортивных объекта, которые построят в течение ближайших пяти лет.

Отмечается, что стоимость реконструкции стадиона «Горняк» составляет 400 млн рублей, спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя — 1,1 млрд рублей.